خادم الحرمين الشريفين يستعرض مع وزير الخارجية الامريكي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط الرياض في 29 ابريل / بنا / استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصره بالرياض اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.



وجرى خلال الاستقبال وفق وكالة الانباء السعودية "واس"، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، واستعرض معه أوجه التعاون بين السعودية ومنظمة الصحة العالمية.



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بنا 1055 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/29 - 07 : 02 PM