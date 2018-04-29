مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون يحتفل بتمكين المرأة في اليوم العالمي للملكية الفكرية المنامة في 29 أبريل/ بنا / تحت رعاية معالي الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد علي آل علي، أقيمت اليوم الأحد احتفالية مكتب براءات الاختراع باليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك في قاعة الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة بالرياض والتي وضعت شعارها المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو" بعنوان " تمكين التغيير : المرأة في الابتكار و الاختراع ".

ونظم المكتب نشاط توعوي وتعريفي عزز من خلاله الوعي بمبادئ حقوق الملكية الفكرية، ودور الأمانة العامة ممثلة بمكتب براءات الاختراع في حفظ حقوق الملكية الفكرية في مجال براءات الاختراع.



وشاركت في الفعالية عدد من المتحدثات من جهات مختلفة إلى جانب الصيدلانية ندى البهيجي ممثلة للمكتب والتي أشارت فيها إلى أهمية دور المرأة في قيادة التغيير في العالم، ووفرة النماذج الخليجية من النساء المبدعات الذين أضافوا الكثير في مختلف العلوم.



وأكدت على حرص القيادات الخليجية على دعم المرأة الخليجية المبتكرة والمبدعة وتكثيف مستوى مشاركتها في الارتقاء والنمو الثقافي والاقتصادي.

كما واستعرض المكتب نماذج لمخترعات خليجيات شاركوا في معرض مصاحب للاحتفالية من مختلف دول المجلس.





ن.ف/و.ش



بنا 1045 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/29 - 23 : 02 PM