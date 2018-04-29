معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يكرم الدكتور مصطفى السيد لجهوده في مجال الصحة والسلامة المنامة في 29 أبريل/ بنا / كرم معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية رئيس مجلس إدارة جمعية الصحة والسلامة، وذلك خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الوطني الرابع للسلامة والصحة المهنية الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار "المناهج المبتكرة في مجال السلامة والصحة المهنية"، بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمعنيين ومشرفي السلامة والصحة المهنية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة.

وتم تكريم سعادة الدكتور مصطفى السيد والذي يعد من الرواد الأوائل في مجال الصحة والسلامة وذلك لعطائه و جهوده الكبيرة وعمله المخلص ومسيرته الحافلة بالعمل التطوعي والدؤوب في مجال الصحة والسلامة المهنية، واهتمامه بتطوير هذا القطاع والارتقاء به من خلال عمله في شركة بابكو والبتروكيماويات، ومشاركته في تأسيس جمعية الصحة والسلامة البحرينية.



وبهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور مصطفى السيد عن سعادته بهذا التكريم، مشيداً بدور قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى والحكومة الرشيدة في دعم الصحة والسلامة المهنية وتوفير كافة السبل والتسهيلات لتحقيق لتطوير عمل هذا القطاع المهم الذي له الدور البارز في الحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم والمحافظة على البيئة ودفع عجلة التنمية والارتقاء بالوطن الغالي، كما وجه سعادته خالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وإلى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان على جهودهم المبذولة في الاهتمام بمختلف القطاعات ومنها قطاع الصحة والسلامة، وتقديريهم لدور العاملين في هذا المجال مما يشكل الأثر الكبير في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.







ن.ف/و.ش



بنا 0901 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/29 - 11 : 12 PM