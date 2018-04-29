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مقتل 15 مسلحا من تنظيم داعش وحركة طالبان في غارة أمريكية بطائرة مسيرة شرق أفغانستان
2018/04/29 - 59 : 11 AM

كابول في 29 أبريل/ بنا / قتل ما لا يقل عن 15 مسلحا تنظيم داعش وحركة طالبان في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في إقليم ننجارهار، شرق أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الجيش الأفغاني ان القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان شنت غارة جوية على منطقة "حسكة مينا" أمس، أسفرت عن مقتل 15 مسلحا على الأقل.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك طالبان وتنظيم داعش، على هذه الأنباء حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه القوات الأفغانية عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة طالبان وتنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى في مختلف أقاليم البلاد.

و.ش

بنا 0856 جمت 29/04/2018


عدد القراءات : 46         اخر تحديث : 2018/04/29 - 59 : 11 AM
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