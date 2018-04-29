الجيش الاسرائيلي ينفذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله في 29 أبريل/ بنا / نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم ستة عشر مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامه مناطق مختلفة في مدن بيت لحم والخليل والبيرة ورام الله وقلقيلية وجنين.

كما توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم لمسافة محدودة شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة حيث توغلت أربع جرافات من نوع D9 لمسافة محدودة خارج السياج الفاصل انطلاقا من بوابة أبو ريدة العسكرية شرق البلدة وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط بمحاذاة السياج وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.



و.ش



بنا 0848 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/29 - 53 : 11 AM