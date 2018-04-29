قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق قطاع عزة

غزة في 29 أبريل/ بنا / استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين شرق مدينة غزة.



وقالت مصادر محلية ، لوكالة الانباء الفلسطينية ، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صباح اليوم بشكل متقطع صوب مزارعين فلسطينيين جنوب موقع "ناحل عوز" شرق غزة دون إصابات.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ، مواطنا شرق مدينة غزة، فور اجتيازه السلك الفاصل شرق المدينة.



وكانت تلك القوات اعتقلت ثلاثة فلسطينيين مساء أمس شرق خان يونس جنوب القطاع فور اجتيازهم السلك الفاصل.





خ.س



بنا 0737 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/04/29 - 44 : 10 AM