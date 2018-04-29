ترامب يهدد بوقف نشاط الحكومة في سبتمبر ميشيغان في 29 أبريل/ بنا / هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف نشاط الحكومة الاتحادية في سبتمبر المقبل إذا لم يوفر الكونجرس قدرا أكبر من التمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.



وقال ترامب في تجمع انتخابي في واشنطن بولاية ميشيغان "سنأتي مرة أخرى في 28 سبتمبر وإذا لم نحصل على أمن على الحدود لن يكون أمامنا خيار، سنغلق البلد لأننا نحتاج لتأمين الحدود".



وكان ترامب أعلن تهديدا مماثلا في مارس للضغط من أجل إدخال تعديلات على قانون الهجرة يقول إنها ستمنع "المجرمين" من دخول البلاد.



وكان ترامب وقع الشهر الماضي على ميزانية إنفاق حجمها 1.3 تريليون دولار من شأنها الاستمرار في تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر.



خ.س



بنا 0539 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/29 - 58 : 08 AM