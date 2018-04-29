مليشيا الحوثي تواصل احتجاز السفن البترولية في ميناء الحديدة عدن في 29 أبريل/ بنا / قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، ان بقاء الموانئ والمنافذ بيد مليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، يشكل خطرا على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره.

واكد فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية، ان مليشيا الحوثي منعت افراغ 11979 طن من الديزل و84326 من البترول في ميناء الحديدة رغم السماح بدخولها من قيادة تحالف دعم الشرعية، وذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي.

داعيا منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي الى ممارسة كافة الضغوطات على المليشيات للإفراج المباشر عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن الاغاثي والإنساني.

وأضاف فتح "ان المليشيا الانقلابية وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على الميناء، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الاغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية في تهديد للملاحة البحرية.



خ.س



بنا 0531 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/29 - 55 : 08 AM