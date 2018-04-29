الجيش اليمني مسنودا بمقاتلات التحالف يواصل تقدمه غرب تعز تعز في 29 أبريل/ بنا / اعلن الجيش اليمني انه تمكن وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، من احراز تقدم جديد، باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران.

وقال مصدر عسكري نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان قوات الجيش شنت هجوما عنيفاً على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح وتمكنت من تحرير موقع القفاصة والتبة السوداء.

واضاف المصدر ان التقدم جاء بإسناد جوي من مقاتلات التحالف، وأن المليشيا تكبدت خسائر بشرية كبيرة في صفوفها وفي المعدات ، لافتاً إلى أنها زرعت حقولا واسعة من الألغام والعبوات في محاولة لإعاقة تقدم الجيش.

وكانت قوات الجيش اليمني تمكنت امس ايضا من تحرير مواقع جديدة في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج ، بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية.



خ.س



بنا 0520 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/29 - 54 : 08 AM