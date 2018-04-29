الكوريتان تتفقان على الكشف عن إغلاق موقع للتجارب النووية للمجتمع الدولي سيئول في 29 أبريل/ بنا / اتفق الرئيسان الكوريان الجنوبي والشمالي على أنه عند إغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، سيتم الكشف عن ذلك للمجتمع الدولي.

وقال السكرتير الإعلامي في مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونغ - تشان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن الرئيس مون جيه - إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون اتفقا في لقاء القمة بينهما الذي انعقد الجمعة الماضي، على أنه عند إغلاق موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، سيتم الكشف عن ذلك للمجتمع الدولي.



ونقلت وكالة الانباء الكورية "يونهاب" عن السكرتير الإعلامي قوله: "الزعيم كيم اكد إنه سيجري إغلاق موقع للتجارب النووية في غضون شهر مايو المقبل، وأنه سيدعو خبراء وإعلاميين كوريين جنوبيين وأمريكيين إلى الشمال للكشف عن الإغلاق للمجتمع الدولي بشفافية.

وذكر "أن البعض يقولون إن كوريا الشمالية ستغلق موقعا غير قابل لاستخدامه للتجارب النووية، إلا أن هناك نفقين جديدين في الموقع وهما أكبر من المرافق القائمة".



وكان الزعيم الكوري الشمالي قال "ليس هناك سبب لامتلاك الأسلحة النووية في حال تعهدت الولايات المتحدة بإنهاء الحرب وعدم الاعتداء".

وتعهد بعدم تكرار التاريخ المؤسف وعدم استخدام القوة، مؤكدا على ضرورة عدم اندلاع حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية.



وقال إن هناك حاجة لتدابير فعالة لإدارة ومنع الصراعات العسكرية العرضية بين الكوريتين.

واتفق زعيما الكوريتين على توحيد التوقيت بين بلديهما طبقا لتوقيت كوريا الجنوبية.







و.ش



بنا 0511 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/29 - 54 : 08 AM