مصرع 7 اشخاص في حريق بمصنع شمال تايوان تايبيه في 29 أبريل/ بنا / لقي سبعة أشخاص على الاقل بينهم خمسة من رجال الاطفاء واثنين من العمال المهاجرين، مصرعهم جراء حريق في مصنع بشمالي تايوان.

وقال مسؤولون في تايوان ان الحادث تسبب أيضا في إصابة سبعة آخرين من رجال الاطفاء بجروح خطيرة.



واندلع الحريق في وقت متأخر من مساء امس في شركة "تشين بون" الصناعية في مدينة تاويوان، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.

وقالت إدارة الاطفاء بالمدينة أن أكثر من 180 من رجال الاطفاء و 67 سيارة إطفاء وإسعاف أرسلت إلى الموقع.



وأوضحت إدارة الإطفاء ان جهود الإنقاذ استمرت في المصنع حتى صباح اليوم الأحد.



و.ش



بنا 0500 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/29 - 53 : 08 AM