مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/29 - 52 : 08 AM
المنامة في 29 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/في رسالة إلى سمو رئيس الوزراء من المدير العام لـ«الصحة العالمية»: جهودكم حثيثة في تمتع المواطنين والمقيمين بأفضل الاوضاع الصحية.
/بمناسبة يوم الصحافة البحرينية: احتفالا كبيرا لتسليم جائزة خليفة بن سلمان للصحافة الأربعاء المقبل.
/سمو رئيس الوزراء يوجه إلى إعادة بناء جامع المهزع ليكون معلما دينيا وتعليميا.
/الداخلية: الحديث عن اطلاق المحكومين تأجيج للشارع واثارة للرأي العام.
/فعاليات وطنية: بيان الغريفي رسالة تشجع الارهاب وتؤجج الفتنة.
/14.7% نسبة الإصابة بداء السكري من السكان البالغين في البحرين.
/أكد دعم وزير الداخلية لتطوير الموارد البشرية: رئيس الأمن العام يشيد بدور خفر السواحل في المنظومة الأمنية.
/وزير البلديات يؤكد استمرار دعم المزارع البحريني لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
/مركز الملك العالمي للتعايش يدشن "منصة اعلان البحرين".
/وكيل الصحة: تعويض مرضى الكبد عند شرائهم الادوية غير المتوفرة.
/الاتحاد الحر يشيد بتصديق الملك على تخفيف أحكام الإعدام عن المدانين.
/النائـب الكـوهجـي: إعــادة تشكيـل السيــاســة الإعلامية الخارجية للمجالس الخليجية التشريعية.
/أنباء عن مقتل 8 قطريين في اشتباكات بين القوات التركية والمواطنين.
/العاهل السعودي يضع حجر الأساس لمشروع القدية.
/أمريكا: نعمل مع السعودية كشريك قوي يقود الاستقرار في المنطقة.
/السيسي يتعهد بإنهاء العملية العسكرية في سـينـاء فـي «أسـرع وقــت مـمـكن».
/الدفاعات السعودية تعترض أربعة صواريخ أطلقها الحوثي باتجاه جيزان.
/تحذير من قم: (الانتفاضة الجديدة) ستطيح النظام الإيراني.
/معلومات مخابراتية مفاجئة عن موقع نووي بكوريا الشمالية.
و.ش
بنا 0456 جمت 29/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/29 - 52 : 08 AM