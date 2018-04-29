مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 29 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/في رسالة إلى سمو رئيس الوزراء من المدير العام لـ«الصحة العالمية»: جهودكم حثيثة في تمتع المواطنين والمقيمين بأفضل الاوضاع الصحية.

/بمناسبة يوم الصحافة البحرينية: احتفالا كبيرا لتسليم جائزة خليفة بن سلمان للصحافة الأربعاء المقبل.

/سمو رئيس الوزراء يوجه إلى إعادة بناء جامع المهزع ليكون معلما دينيا وتعليميا.

/الداخلية: الحديث عن اطلاق المحكومين تأجيج للشارع واثارة للرأي العام.

/فعاليات وطنية: بيان الغريفي رسالة تشجع الارهاب وتؤجج الفتنة.

/14.7% نسبة الإصابة بداء السكري من السكان البالغين في البحرين.

/أكد دعم وزير الداخلية لتطوير الموارد البشرية: رئيس الأمن العام يشيد بدور خفر السواحل في المنظومة الأمنية.

/وزير البلديات يؤكد استمرار دعم المزارع البحريني لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

/مركز الملك العالمي للتعايش يدشن "منصة اعلان البحرين".

/وكيل الصحة: تعويض مرضى الكبد عند شرائهم الادوية غير المتوفرة.

/الاتحاد الحر يشيد بتصديق الملك على تخفيف أحكام الإعدام عن المدانين.

/النائـب الكـوهجـي: إعــادة تشكيـل السيــاســة الإعلامية الخارجية للمجالس الخليجية التشريعية.

/أنباء عن مقتل 8 قطريين في اشتباكات بين القوات التركية والمواطنين.

/العاهل السعودي يضع حجر الأساس لمشروع القدية.

/أمريكا: نعمل مع السعودية كشريك قوي يقود الاستقرار في المنطقة.

/السيسي يتعهد بإنهاء العملية العسكرية في سـينـاء فـي «أسـرع وقــت مـمـكن».

/الدفاعات السعودية تعترض أربعة صواريخ أطلقها الحوثي باتجاه جيزان.

/تحذير من قم: (الانتفاضة الجديدة) ستطيح النظام الإيراني.

/معلومات مخابراتية مفاجئة عن موقع نووي بكوريا الشمالية.





و.ش



بنا 0456 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/04/29 - 52 : 08 AM