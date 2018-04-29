الطقس في مملكة البحرين : غائم جزئيا احيانا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق المنامة في 29 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاحد سيكون غائم جزئيا احيانا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق.

الرياح : شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 عقدة إلى 23 عقدة احيانا.

وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 31 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % .. والصغرى 25 %.





م خ



بنا 0403 جمت 29/04/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/04/29 - 51 : 08 AM