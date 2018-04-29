الطقس في مملكة البحرين : غائم جزئيا احيانا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق

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2018/04/29 - 51 : 08 AM
المنامة في 29 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاحد سيكون غائم جزئيا احيانا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق.
الرياح : شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 عقدة إلى 23 عقدة احيانا.
وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة : العظمى 31 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 % .. والصغرى 25 %.
م خ
بنا 0403 جمت 29/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/29 - 51 : 08 AM