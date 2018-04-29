خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشـروع "الـقديـة"

الرياض في 28 أبريل/ بنا / رعى خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية اليوم حفل وضع حجر الأساس لمشـروع "الـقديـة"، الذي يعتبر الـوجـھة الـترفيھـية والـريـاضـية والـثقافـية الجـديـدة فـي الـمملكة العربية السعودية، والـتي سـيتم إنشاؤها غـرب الـعاصـمة السعودية الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع "القدية" مايكل رينينجر في كلمة له خلال الحفل أن مشروع "القدية" يهدف إلى بناء مستقبل مشرق عبر مجموعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية والعروض الثقافية ضمن مرافق ومنشآت جديدة متطورة، تلبي احتياجات الجميع، من المتنزهات الترفيهية إلى مدن الألعاب وميادين السباقات ورحلات السفاري.

وأشار إلى أن المشروع يقوم على خمس دعائم رئيسية، وهي الحدائق ووجهات الجذب، والحركة والتنقل، والطبيعة والبيئة، والرياضة والصحة، والثقافة والفنون والتعليم. وقال :" سوف نمضي قدماً في تطوير المشروع الذي تدعمه سلسلة من المتاجر، ومرافق السكن والضيافة، ما سيمثل وجهة ترفيهية متكاملة كبرى".

ودعا رينينجر المستثمرين والمبدعين وشركات التشغيل من شتى أنحاء العالم لاستكشاف ما يمكن أن يقدمه مشروع فريد من نوعه مثل "القدية"، مبيناً أن القائمين على المشروع سيعملون مع أفضل الجهات العالمية لابتكار تجربة ترفيهية جديدة لجميع سكان وزوار المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المشروع يمثل لبنة أساسية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث سيسهم في إضفاء زخم جديد لنمو الصناعات الإبداعية في المملكة.

وكشف أن مساحة المشروع تتجاوز 2.5 ضعف مساحة ديزني وورلد، أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك، والتي سوف تستقبل نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، وتستقطب 12 مليون رحلة تسوق و 2 مليون زيارة لمرافق الضيافة المتنوعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع القدية :" من خلال العمل على توفير أنشطة وفعاليات تواكب توقعات ومخيلة زوارنا، سوف ينجح مشروع القدية في استعادة جزء مما ينفقه السعوديون سنوياً على السياحة والأنشطة الترفيهية خارج المملكة، والذي يصل إلى نحو 30 مليار دولار، والتي سيتم توظيفها في تحفيز الاقتصاد المحلي وتطوير عدد كبير من المشاريع الجديدة، كما ستثمر هذه الجهود في توفير فرص عمل للسعوديين في العديد من مجالات العمل المبتكرة، حيث نتوقع بحلول عام 2030، توفير 57 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين في هذا القطاع المتنامي".



م خ



بنا 2232 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/29 - 01 : 02 AM