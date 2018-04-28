أمريكا تحث الأوروبيين والعالم على فرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي الرياض في 28 أبريل / بنا / دعا براين هوك المستشار السياسي البارز لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الدول الأوروبية والدول الاخرى الى فرض عقوبات على إيران للحد من برنامجها الصاروخي الذي اكد انه يمثل تهديدا دوليا للسلام والأمن.



ونقلت وكالة رويترز عن هوك قوله للصحفيين في الرياض " نحث دول العالم على معاقبة أي أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي... مثل ذلك أيضا جزءا كبيرا من المناقشات مع الأوروبيين".



وبين هوك - الذي يتفاوض مع الأوروبيين على إدخال تغييرات على الاتفاق النووي الإيراني - إن برنامج إيران الصاروخي سيكون موضوعا رئيسيا في المحادثات غدا الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقادة السعوديين.



س.ي/ع ذ



بنا 1909 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/28 - 20 : 10 PM