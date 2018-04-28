قوات سعودية تصل لتركيا للمشاركة في تمرين ( EFES ) العسكري أزمير/تركيا في 28 أبريل / بنا / وصلت أمس إلى مدينة ازمير التركية قوات سعودية للمشاركة في تمرين EFES 2018 العسكري .



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف الملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية بانقرة وبوخارست قوله إن هذا التمرين مختلط ومتعدد الجنسيات وميداني ويعـد أحـد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة وتنوع طبيعة وميادين التمرين ويشارك فيه عددٌ من الدول؛ من ضمنها المملكة العربية السعودية ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية .



من جهته بيّن قائد التمرين العقيد البحري عبدالله الدريبي أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة والتدرب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة ورفع الكفاءة القتالية وتعزيز التعاون العسكري إلى جانب التمرين على تنفيذ مخطط التحميل والنقل الإستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى مواقع العمليات .



س.ي/ع ذ



بنا 1906 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/28 - 19 : 10 PM