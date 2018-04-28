عاهل الاردن يبحث مع وزيرين ياباني وسنغافوري محاربة الارهاب العقبة/الاردن في 28 ابريل/ بنا / التقى العاهل الاردني جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم السبت، مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ووزير الشؤون الداخلية والقانون السنغافوري كاسيفاسوانثان شانموغام المشاركين في "اجتماعات العقبة" التي تستضيفها المملكة، لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.



وجرى خلال اللقاءين المنفصلين استعراض العلاقات الثنائية وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، إضافة إلى عدد من قضايا المنطقة.



وتركز الجولة الحالية من "اجتماعات العقبة"، التي يرأسها الأردن بالشراكة مع اليابان، على كيفية التعامل مع خطر الإرهاب العالمي ومناقشة التحديات الأمنية في منطقة جنوب شرق آسيا، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة والإنجازات التي تحققت بهذا الخصوص.



وتعقد "اجتماعات العقبة" ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي أطلقها العاهل الاردني في عام 2015 بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وفق نهج شمولي، كون خطره يهدد الأمن والسلم العالميين.





س.ي/ع ذ



بنا 1801 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/28 - 11 : 09 PM