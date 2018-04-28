ضمن حملة ( تجنب ) .. محاضرة توعوية بالجامعة الملكية للبنات المنامة في 28 ابريل / بنا / بناء على تعليمات سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ، ألقى النقيب عبداللطيف ساتر والنقيب ناصر الكبيسي والملازم أول امينة المطوع ، محاضرة توعوية بالجامعة الملكية للبنات بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وذلك في إطار الحملة التوعوية (تجنب) والتي تهدف إلى توعية المجتمع من الآثار المترتبة من (تجنب) تجاهل قراءة العقد ، عدم الالتزام بالعقد ، تجاهل الحضور إلى المحكمة في حال التبليغ ، تجاهل أي اتصال من الجهات الرسمية ، تجاهل الاستشارة في حال عدم معرفة لأي فقرة أو بند في العقد ، التعامل مع الأماكن غير المرخصة.



وكانت الحملة قد بدأت بمحاضرة توعوية في جامعة AMA الدولية ثم الجامعة الخليجية وسط حضور من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.





م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1739 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/28 - 42 : 08 PM