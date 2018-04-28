رئيس الأمن العام يشيد بدور خفر السواحل في المنظومة الأمنية ويؤكد على دعم وزير الداخلية لتطوير الموارد البشرية‎ المنامة في 28 ابريل / بنا / قام سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، بزيارة إلى قيادة خفر السواحل، حيث كان في استقباله اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل وعدد من الضباط.



واطلع رئيس الأمن العام خلال الزيارة على إيجاز تضمن آخر ما وصلت إليه مراحل التطوير التي يشهدها خفر السواحل من معدات حديثة ومتطورة، واستعراض الخطط والبرامج التدريبية والدورات التخصصية والتمارين التي تنفذها قيادة خفر السواحل لتعزيز قدراتها وتأكيد جاهزيتها ورفع مستوى أداء منتسبيها .



كما قام رئيس الأمن العام بزيارة إلى قاعدة خفر السواحل بالمحرق، اطلع خلالها على سير العمل في إنشاء قاعدة الصيانة الجديدة بالإضافة إلى أعمال التجديد والصيانة في القاعدة، بما يدعم الأداء الأمني ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة.



وأكد رئيس الأمن العام على الدور الحيوي والمهم لخفر السواحل في المنظومة الأمنية من خلال واجباته الأساسية في حماية حدود المملكة من محاولات التهريب والتسلل، مثمنا دعم معالي وزير الداخلية والذي أولى الموارد البشرية من ضباط وضباط صف وأفراد، اهتماماً خاصاً بتدريبهم وتأهيلهم من خلال إلحاقهم بدورات متخصصة ومتنوعة في أعرق الكليات والمعاهد البحرية.



وأشار رئيس الأمن العام إلى أن دعم معالي الوزير مستمر في تنفيذ خطة التطوير والانتقال بها إلى المراحل القادمة، والتي نحن بصددها الآن، وتأتي ضمن استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية ، منوها في الوقت ذاته إلى الاستمرار في تطوير قدرات خفر السواحل وتزويده بأحدث المنظومات التكنولوجية والتدريبية ، وتأهيل منتسبيه من خلال الدورات والمناهج الأمنية والعلمية الشاملة والمعتمدة وفق أحدث النظم والمعايير الدولية وذلك لما لخفر السواحل من دور محوري في المنظومة الأمنية بمملكة البحرين وما ينهض به من مسؤوليات في الحفاظ على الأمن والسلامة في المياه الإقليمية للمملكة والمساهمة في حماية ثرواتها الطبيعية.



وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره لقائد ومنتسبي خفر السواحل على ما يبذلونه من جهود وهو ما انعكس على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة ، معبرا عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى خفر السواحل من احترافية ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن.



وأعرب اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على توجيهاته الحثيثة التي ساهمت في تحقيق المزيد من التطوير والتحديث لبرامج قيادة خفر السواحل ، كما توجه بالشكر لسعادة رئيس الأمن العام لحرصه الدائم ومتابعته الحثيثة ، من أجل تعزيز مستوى الأداء الأمني في خفر السواحل بما يسهم في أداء مهامه وواجباته بأعلى مستوى من الدقة والإنجاز .





م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1652 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/28 - 00 : 08 PM