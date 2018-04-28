الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: غائم جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة المنامة في 28 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الأحد سيكون بمشيئة الله غائم جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة ويتحول الى معتدل مع بعض السحب خلال فترة ما بعد الظهيرة.



الرياح : شمالية من 10 الى 15 عقدة وتصل من 17 الى 22 عقدة أحياناً مع هبات قد تصل الى 35 عقدة خلال الصباح.



وحذرت الأرصاد من هبات شديدة السرعة وأمواج عالية خلال الصباح.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 الى 5 أقدام في عرض البحر وقد يصل الى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة : العظمى 33 درجة مئوية .. والصغرى : 23 درجة مئوية.





م.ح./ع ذ



بنا 1619 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/28 - 24 : 07 PM