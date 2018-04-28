تكريما لسمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة .. الشيخة مروة تفتتح معرض"خليج في بي تاون" بأرتيزانا الرائد المبدع المنامة في 28 أبريل/ بنا / تكريما لسمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة، حرم معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، افتتح أرتيزانا الرائد المبدع معرض "خليج في بي تاون" الخميس وذلك بحضور الشيخة مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة.



وشارك ضمن المعرض الذي يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتكريما للشيخة ثاجبة بمناسبة حصولها على وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الاولى، ٥٠ مصمما بحرينيا وخليجيا، إذ يقدم تصاميم تتناسب مع الاجواء الرمضانية بقصات أكثر عصرية وراحة يستمر المعرض حتى ٢ من مايو المقبل.



وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة مياسم لاستراتيجية التواصل، صاحبة فكرة مشروع أرتيزانا، الدكتورة الشيخة مي العتيبي أن تكريم سمو الشيخة ثاجبة يأتي بعد منح جلالة الملك المفدى لسموها وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، لكون سموها أما للجميع وطالما قدمت يد العون لكل ابن لها في البحرين.



وقالت الشيخة مي العتيبي :" ينضم للمعرض هذه المرة فتيات ابتكرن مشاريعهن من المنزل، إذ تم تخصيص مساحات لهن من أجل عرض منتجاتهن المختلفة والمبتكرة عن السوق المحلي. كما أن المعرض القادم لارتيزانا سيختص بالتصاميم والمنتجات التراثية، وسيقام خلال شهر رمضان المبارك وسيذهب ريعه لجهة خيرية في البحرين".



الجدير بالذكر، أن معرض أرتيزانا الرائد المبدع قد تمكن العام الماضي من تخريج ٣٠ مصمما بحرينيا وتهيئته للانضمام لسوق العمل من أجل عرض منتجات بأسلوب أكثر إبتكارا وتميزا، وذلك من بعد إخضاعهم لعدد من الدورات التدريبية طوال فترة بقائهم داخل المعرض.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1618 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/28 - 26 : 07 PM