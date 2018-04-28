شركة نفط الكويت تعلن السيطرة على بئر نفطي بعد حدوث تسرب فيه ادى الى اشتعال حريق الكويت في 28 ابريل / بنا / أعلنت شركة نفط الكويت السيطرة على البئر (مقوع 149) بعد التسرب النفطي الذي وقع فجر الاثنين الماضي في منطقة المقوع وأدى إلى

نشوب حريق على بعد 750 مترا من موقع التسرب.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان لشركة النفط الكويتية أنه يجري حاليا تنظيف البئر والآبار الكاثوديكية المجاورة وعمل الإصلاحات اللازمة وذلك بالتعاون مع

المستشارين من شركات عالمية.

وأشارت إلى أن " الأمور تسير بكل مهنية وتمت محاصرة منطقة التسرب لمنع توسعه أو امتداده الى أي مواقع أخرى" .

وكانت شركة نفط الكويت أعلنت فجر الاثنين الماضي وقوع تسرب في منطقة المقوع نتج عنه حريق وأنها سيطرت عليه ولا توجد أي قراءات لتسربات الغاز في المنطقة

مشددة على أن التسرب والحريق لا يشكلان أي خطورة على صحة المواطنين والعاملين.

كما أكدت (نفط الكويت) أن عمليات انتاج النفط تسير بشكل طبيعي وأن الحريق الذي نشب نتيجة التسرب لم يسفر عن أي إصابات وأن الفرق المعنية بالتعاون مع الإدارة

العامة للاطفاء قامت بمحاصرة الحريق للحد من انتشاره وفقا للاجراءات المتبعة في الشركة.





ع ذ



بنا 1611 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/28 - 14 : 07 PM