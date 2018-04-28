وزير الأشغال والبلديات يؤكد استمرار دعم المزارع البحريني لتعزيز الانتاج الزراعي والامن الغذائي في المملكة

المنامة في 28 أبريل/ بنا / أكد سعادة المهندس عصام عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة حريصة على دعم المزارع البحريني لتعزيز دوره في عملية الانتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي في المملكة.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم السبت ختام النسخة السادسة من سوق المزارعين البحرينيين الذي حظي بحضور جماهيري كبير طيلة أسابيعه الـ 22 الماضية.

واشار خلف الى أن الوزارة وبناء على معطيات الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه حرصت على دعم ركائز التنمية الزراعية في المملكة ومن أهمها المزارع البحريني باعتباره العنصر الاساس في هذه المنظومة. ومن هذا المنطلق اطلقت الوزارة (سوق المزارع البحريني) بغرض دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم الزراعية وتحقيق الميزة التنافسية للمنتج البحريني بالإضافة الى تعريف المستهلك بالمنتجات الزراعية البحرينية.

وعبر الوزير عن سعادته بالنجاح الكبير والاقبال الجماهيري الذي حققه السوق في نسخته السادسة والنسخ الماضية مع زيادة عدد المزارعين الى 39 مزارعا و5 شركات زراعية بالإضافة الى الفعاليات المصاحبة ومنها ركن المطاعم وركن الفنانين وركن حيوانات المزرعة وكذلك ركن الحرف التقليدية، مؤكدا أن السوق سيستمر في موقعه بالبديع بشكل موسمي وفي صورة تكاملية مع سوق المزارعين الدائم في هورة عالي الذي يعتبر سوقا نموذجيا مكيفا طوال العام تتوفر فيه جميع متطلبات المزارع البحريني ودعما لجهوده في تسويق منتجاته وقدرته التنافسية.

واضاف الوزير أن الوزارة قامت بأطلاق مجموعة من البرامج الزراعية الهادفة لدعم المزارع البحريني ومنها ( الحاضنات الزراعية ) والتي تسهم في تطوير وبناء الكوادر البحرينية على افضل الممارسات الزراعية المتبعة مشيدا بمتابعة ودعم صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

واكد الوزير خلال ختام النسخة السادسة من سوق المزارعين البحرينيين أن الوزارة ممثلة بشئون الزراعة والثروة البحرية ماضية قدما في تسخير كافة الامكانيات والموارد لدعم المزارع البحريني ورفع انتاجيته الى أعلى المستويات.

وأشاد الوزير خلال الزيارة بمستوى الإنتاج المحلي وجودته العالية وقدرته التنافسية مستمعا إلى ملاحظات المزارعين والتحديات التي تواجههم، مؤكدا على أن الوزارة لن تألوا جهدا في سبيل توفير كل المتطلبات التي تسهم في تعزيز وتوسيع الإنتاج المحلي.

بدورها أكدت المدير التنفيذي لسوق المزارعين البحرينيين أماني بودريس أن النسخة السادسة واصلت تميزها وقدرتها على جذب الزوار بشكل كبير طوال 22 أسبوعا، كما حظي السوق بزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك كانت هناك مشاركة كبيرة من المقيمين في البحرين.

رافق الوزير خلال الزيارة مدير إدارة الثروة النباتية المهندس حسين الليث والمدير التنفيذي لسوق المزارعين البحرينيين أماني بودريس حيث جال الوزير على أقسام السوق وخصوصا الركن الخاص بمهرجان نهاية الموسم والذي يعزز الشراكة المجتمعية مع الأسر المنتجة البحرينية.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1558 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/28 - 04 : 07 PM