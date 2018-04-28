ترامب يقول إن " الأمور تسير بشكل جيد" استعدادا للقمة التي ستجمعه مع زعيم كوريا الشمالية واشنطن في 28 أبريل / بنا / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن " الأمور تسير بشكل جيد جدا " استعدادا للقمة التي سيعقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله بعد اتصال هاتفي جري بينه وبين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي " إن العمل يجري لتحديد موعد ومكان اللقاء مع كيم"، لافتا كذلك إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بـ "المفاوضات القائمة" مع كوريا الشمالية.



وكان الرئيس الأميركي قد أشار إلى موقعين أو ثلاثة مواقع محتملة لعقد اللقاء المرتقب، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن "يتم التلاعب بها" خلال المحادثات.



وأكد أنه سوف يغادر اللقاء إذا ثبت أن البلدين لن يتوصلا إلى حل.



وكان زعيما الكوريتين قد تعهدا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بعد قمة تاريخية جمعت بينهما أمس الجمعة.







م.ح./ع ذ



بنا 1551 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/28 - 54 : 06 PM