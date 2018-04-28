وزير الخارجية المصري يعرب عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في ليبيا القاهرة في 28 ابريل/ بنا / أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن قلقه من تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخراً وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد .



جاء ذلك لدى استقبال شكري في القاهرة للدكتور غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا.



ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع المبعوث الأممي وحرص مصر على متابعة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني حيث استمع الوزير إلى استعراض من غسان سلامة لتقييمه للتطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف المساعدة في حل الأزمة.



كما عرض المبعوث الأممي نتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المختلفة والجهود التي يبذلها من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني في ليبيا بما في ذلك الإعداد للانتخابات.



وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزير شكري استعرض الرؤية المصرية تجاه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكداً على أن مصر تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع كافة الأطراف الليبية، كما أنها مستمرة بكل جدية في استضافة اجتماعات دورية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويدعم من جهود مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.



وأكد دعم مصر للوساطة التي يقودها المبعوث الأممي بغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية مع تأكيده على الموقف المصري الثابت بضرورة أن يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، ونتاج للتوافق بين أبناء الشعب الليبي بكافة أطيافه.



س.ي/ع ذ



بنا 1542 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/04/28 - 48 : 06 PM