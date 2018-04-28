المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني تعلن انطلاق عملية "الجبال السود" عدن في 28 ابريل/ بنا / أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني اليوم السبت انطلاق عملية "الجبال السود" لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة حضرموت.



وقال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري في تصريح لموقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني إن قيادة المنطقة اطلقت العملية "الجبال السود" لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المناطق الشمالية لمحافظة حضرموت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي .



وأضاف أن العملية تنفذ بانتشار واسع وكبير في المناطق الشمالية للمحافظة وتحديداً في الحيسر قارة الفرس والضليعة ولبنه.



ويأتي انطلاق عملية "الجبال السود" عقب رصد تجمعات وتحركات لعناصر التنظيم الإرهابي في هذه المناطق التي لجأت إليها العناصر الإرهابية بعد تطهير مناطق ساحل حضرموت.



كما حققت قوات الجيش اليمني وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي اليوم تقدماً جديداً باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران.



وقال مصدر عسكري " إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفاً على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح وتمكنت من تحرير موقع القفاصة والتبة السوداء" بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف وأن المعارك لازالت على اشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش ".



وأشار الى ان المليشيا تكبدت خسائر بشرية كبيرة في صفوفها، وتدمير عدد من المعدات القتالية التابعة لها..لافتاً إلى أن المليشيا زرعت حقولا واسعة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش الوطني.









س.ي/ع ذ



بنا 1501 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/28 - 03 : 06 PM