ألمانيا وفرنسا تؤكدان عزمهما طرح خطة مشتركة لإصلاح منطقة اليورو صوفيا في 28 أبريل/ بنا / أكدت ألمانيا وفرنسا عزمهما على طرح خطة مشتركة لإصلاح منطقة اليورو، في موعد أقصاه الصيف المقبل.



وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير خلال لقاء مشترك مع نظيره الألماني اولاف شولتس، على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم في العاصمة البلغارية صوفيا إن" لفرنسا وألمانيا نفس الهدف وهو جعل منطقة اليورو مندمجة وأكثر ثباتا وقوة ".



وأضاف لومير أن من المنتظر طرح خطة مشتركة في مايو أو يونيو المقبلين "ونحن متفائلون بأننا سننجح".



واشار الى أنه سيلتقي شولتس في أقرب وقت ممكن في العاصمة الالمانية برلين لمواصلة محادثاتهما.









م.ح./ع ذ



بنا 1430 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/04/28 - 34 : 05 PM