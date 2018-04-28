سمو رئيس الوزراء يوجه بإعادة بناء جامع المهزع‎ المنامة في 28 ابريل / بنا / وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بسرعة اتخاذ الاجراءات لإعادة بناء جامع المهزع بالمنامة بشكل يحفظ له مكانته التاريخية ودوره الديني.



وشدد سموه على ضرورة الاسراع في الخطوات التنفيذية التي تكفل النأي بهذا المعلم الديني عن أن يكون مكانا للممارسات الخارجة عن القانون لتوقف اقامة الصلاة فيه بسبب وضعه الانشائي ..وفيما أشاد سموه بدور سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في الاهتمام بدور العبادة من خلال الاسهام الكبير للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في هذا الجانب ، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير واعادة بناء وإعمار المساجد والجوامع ودور العبادة في مختلف مناطق البحرين وتوفير كافة التسهيلات التي تمكنها من القيام بدورها الديني ورسالتها في نشر القيم الإسلامية التي تحض على الوسطية والتعايش.



وأصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمره الكريم لوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإعادة بناء جامع المهزع ليكون معلما دينيا وتعليميا كما كان ومعمارا تاريخيا .



من جهته اكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف انه فور صدور الامر الكريم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن اعادة بناء جامع المهزع، فان الوزارة بدأت في الاعداد لخطة عمل بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة لتطوير هذا الجامع بشكل يتماشى مع عمقه التاريخي وطبيعة المنطقة التاريخية والتراثية وبما يعيد احياء دوره الديني، معربا عن شكره وتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمامه الدائم بدور العبادة وحرصه على أن تكون في وضع انشائي يتناسب ومكانتها الدينية واهميتها عند المسلمين .



م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1429 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/28 - 33 : 05 PM