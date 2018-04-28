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الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يوافق على عطاءات للبنية التحتية بقيمة 15 مليون دولار لقطاع غزة
2018/04/28 - 32 : 05 PM
غزة في 28 ابريل/ بنا / أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة اليوم السبت موافقة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على عطاءات للبنية التحتية مخصصة لمحافظتي (غزة) و(الوسطى) تم طرحها أخيرا بقيمة 15 مليون دولار.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الوزير في تصريح صحفي قوله إن الكويت من الدول السباقة في مشاريع اعادة اعمار غزة وهي من أكثر الدول التزاما في تنفيذ الوعود التي تقدمت بها الدول المانحة في مؤتمر القاهرة عقب العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2014.

وشكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية ومواصلة تقديم منح اعادة الاعمار من خلال الصندوق
الكويتي للتنمية.

وكانت الكويت أعلنت خلال مؤتمر للمانحين استضافته القاهرة في اكتوبر 2014 تخصيصها منحة بقيمة 200 مليون دولار لعدد من القطاعات الاسكانية والصناعية التنموية في قطاع غزة فيما قدرت المنح المقدمة من جميع الأطراف المشاركة بالمؤتمر بنحو 4ر5 مليار دولار.


س.ي/ع ذ

بنا 1423 جمت 28/04/2018


عدد القراءات : 29         اخر تحديث : 2018/04/28 - 32 : 05 PM
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