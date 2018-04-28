المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشيد بجهود سمو رئيس الوزراء في تطوير الرعاية الصحية الشاملة المنامة في 28 أبريل/ بنا / أشادت منظمة الصحة العالمية بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من جهود حثيثة على صعيد تطوير الرعاية الصحية الشاملة، وبما تتخذه الحكومة برئاسة سموه من خطوات وإجراءات من أجل تمتع جميع المواطنين والمقيمين بأفضل الأوضاع الصحية والحياتية.



جاء ذلك في رسالة تلقاها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الدكتور "تيدروس أدهانوم غيبيريسوس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.



وأكد المدير العام للمنظمة الدولية في رسالته دعم المنظمة لما تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من إجراءات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الاجراءات في إثبات العائدات الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تجنيها البلدان من توظيف استثمارات ملحوظة في قطاع الصحة.



ونوه إلى أن جهود الحكومة البحرينية برئاسة سموه على صعيد التغطية الصحية الشاملة تواكب روح أهداف التنمية المستدامة، وهي الأهداف التي تتوافق تماما مع مهمة منظمة الصحة العالمية ورسالتها في تعزيز الصحة وإيجاد عالم أكثر أمنا وأوفر صحة لجميع الشعوب.



وقال:" إن التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي هما وجهان لعملة واحدة، لأن تمتع الناس بسبل الحصول على خدمات صحية آمنة ومعقولة الأسعار وجيدة النوعية يسهم في الوقاية من انتشاء الأمراض والكشف المبكر عنا واحتوائها قبل أن تستشري على نطاق واسع".



وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أهمية أن تتحرك دول العالم أثناء انعقاد جمعية الصحة العامة في مايو 2018 صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة من أجل إتاحة المزيد من الخدمات وتقليل معدلات الانفاق من خلال اعطاء الأولوية لاستثمار الموارد المحلية ووضع خطط استراتيجية للصحة تتواءم مع السياق الوطني لكل دولة.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 1404 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/28 - 07 : 05 PM