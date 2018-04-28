منظمة التعاون الإسلامي تكثف نشاطها ضد الإرهاب جدة في 28 أبريل / بنا / كثفت منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2017 م من جهدها في تطويق الإرهاب والتطرف العنيف، كونهما عقبة تقف أمام عجلة التطور والنماء، وتحدان من تفرغ الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من وضع خطط للتنمية والتطور في أجواء من الاستقرار.



وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين في تصريح له بمناسبة اقتراب موعد عقد الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في دكا بجمهورية بنغلاديش، أن المنظمة تدرك جيدا أن المعالجة لهذه الآفة تتطلب نفسا طويلا وجهدا متواصلا، لأنها لا ترتبط بحدث طارئ فقط، بل تتصل كذلك بنشأة وتربية مشوهة وتأثير سلبي يأخذ زخمه من التهميش الذي تعيشه بعض شعوب المنطقة، لافتا إلى أن الحل لمشكلة الإرهاب والتطرف العنيف يكمن أيضا في إيجاد حلول سياسية لكثير من الأزمات والحروب التي تعاني منها المنطقة.



وقال: إن المنظمة زادت من وتيرة عملها عبر وحدة فض النزاعات في الأمانة العامة التي تعنى بمشاركة مختلف الأطراف والشركاء في المشاريع والبرامج الدولية والإقليمية، سعيا لإيجاد الآليات اللازمة والمطلوبة لإنهاء هذه الآفة. كما باشر مركز صوت الحكمة التابع للأمانة العامة في إطلاق رسائله المعتدلة وخطابه العقلاني دحضا لمحاولات الجماعات المتطرفة بث خطابها المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا سعي الأمانة العامة عبر مشروع مركز الأمن السيبراني، المتوقع تفعيله في المستقبل القريب، إلى محاربة الإرهاب والتطرف الإلكتروني بالأدوات المتطورة ذاتها التي يستخدمها المتطرفون.



يشار إلى تراجع عدد ضحايا الإرهاب في عام 2017 على صعيد العالم الإسلامي، حيث انخفض العدد في الدول الأعضاء بالمنظمة الذين هم أكثر عرضة للعمليات الإرهابية، إلا أن الإرهاب لا يزال يخيم بظلاله على الواقع البائس لكثير من الدول.



أما عالميا، فأظهر مؤشر معهد الاقتصاد والسلام البريطاني الذي نشر نتائجه في 15 نوفمبر 2017، أن 25673 شخصا قد لقوا حتفهم العام الماضي في هجمات إرهابية على مستوى العالم، وذلك بتراجع قدره 13% مقارنة بعام 2015 و22 % مقارنة بعام 2014.





م.ح.



بنا 1315 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/28 - 19 : 04 PM