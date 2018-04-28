بنك الإبداع راعيا حصريا لحملة "نعين ونتعاون" في جامعة البحرين المنامة في 28 أبريل / بنا / أعلن بنك الابداع للتمويل متناهي الصغر عن رعايته الحصرية لحملة "نعين ونتعاون" التي ينفذها عدد من طلاب جامعة البحرين برعاية رئيس الجامعة د. رياض حمزة، وتهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية بالمجتمع، وتشجيع الأفراد على المساهمة الإيجابية والمشاركة الفاعلة.



وصرح الرئيس التنفيذي لبنك الابداع الدكتور خالد وليد الغزاوي أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص بنك الابداع على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع البحريني، وتشجيع العمل التطوعي والجهود الرامية إلى زيادة الشراكة المجتمعية والتكافل بين جميع أفراد المجتمع.



وأشاد بمثل هذه المبادرات التطوعية للشباب البحريني، والتي تعكس حرصهم الكبير على تنمية مجتمعهم، وتبني المواقف الإيجابية، وتطوير أنماط حياتهم بشكل عصري دون التخلي عن الأعراف والقيم الأصيلة.



ولفت في هذا الإطار إلى حرص بنك الابداع التواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة شريحة الشباب المقبلين على سوق العمل والراغبين بتحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة، مؤكدا أن بنك الابداع موجود دائما لخدمتهم ومساندتهم من خلال تقديم تمويل ميسر إضافة إلى إرشاد وتوجيه نوعي يضمن نجاح الأعمال متناهية الصغر وتنميتها.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1257 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/28 - 02 : 04 PM