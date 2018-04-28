انطلاق مؤتمر الإصلاح الثامن تحت شعار "شركاء في خدمة المجتمع وصنع الأثر" المنامة في 28 ابريل / بنا / بحضور سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية والشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية والشيخ عبداللطيف أحمد الشيخ رئيس جمعية الإصلاح وعدد من السادة النواب، عقدت جمعية الإصلاح مؤتمرها الثامن مساء أمس الجمعة تحت شعار "شركاء في خدمة المجتمع وصنع الأثر" بقاعة فندق ذا غروف بأمواج، والذي يركز على الشراكة في خدمة المجتمع وصنع الأثر وثقافة قياس هذا الأثر، وتستمر أعماله على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمتخصصين في الشأن المجتمعي من داخل مملكة البحرين وخارجها.



وفي كلمة جمعية الإصلاح في افتتاح المؤتمر، قال رئيس الجمعية الشيخ الدكتور عبداللطيف الشيخ: "يأتي انعقاد مؤتمر جمعية الإصلاح الثامن لنؤكد من خلاله على استدامة العطاء وأصالة الانتماء لهذه الأرض الطيبة، وتمسكنا بقيمة المسؤولية تجاه هذا الوطن العزيز الذي نؤمن أن محبته أصل في ديننا، وخدمته والنهوض به والعمل على رفعته دين علينا قضاؤه".



وأكد رئيس الإصلاح أهمية الشراكة مع الدولة ومع سائر الجهات الفاعلة الخيرة على الساحة من منظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وأفراد مخلصون يتوقون ويتسابقون لخدمة وطنهم وأهلهم.



ثم قام رئيس جمعية الإصلاح ورئيس الأوقاف السنية وأمين عام المؤسسة الخيرية الملكية بتكريم السادة المتحدثين في المؤتمر.



ثم بدأت أعمال اليوم الأول للمؤتمر بورقة عمل قيمة لسعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية تحت عنوان "التكامل والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات خيرية وتنموية نوعية للمجتمع". أكد من خلالها أن سجل مملكة البحرين مشرف في مساعدة جميع الفئات في مختلف دول العالم، كما أن المساعدات التي تمت لغزة ضربت مثالا رائعا للتكامل والشراكة بين المؤسسة الخيرية الملكية ومختلف الجمعيات الأهلية من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لإغاثة غزة، موضحا أهمية إعداد ميثاق شرف بين الجمعيات العاملة في العمل الإنساني في مملكة البحرين، مثنيا على دور وعطاء جمعية الإصلاح على المستويين المحلي والخارجي وخبرتها في إدارة المشروعات الخيرية طيلة مسيرتها الطويلة. كما بين السيد أهمية نشر مبادئ الخير وتنميتها في نفوس الناشئة والشباب وتشجيعهم على ممارسة العمل الإنساني التطوعي، مع ضرورة المحافظة على الكرامة الإنسانية وإعطاء المحتاج الثقة والأمل والأمان في العمل الخيري.



بعدها قدم الأستاذ عيسى عليان مدير التطوير والجودة والاستدامة بجمعية زمزم بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل عن "قياس الأثر الاجتماعي لدى مؤسسات المجتمع المدني"، موضحا أهمية تبني وتطبيق منهجيات واضحة لقياس الأثر الاجتماعي من قبل منظمات المجتمع المدني، ومستعرضا تجربة جمعية زمزم في هذا الشأن.



كما قامت الأستاذة موزة عبدالله رئيسة قسم الاستشارات النفسية بإرشاد للإصلاح الأسري باستعراض تجربة الإصلاح الأسري في المحافظة على استقرار وثبات الأسرة البحرينية.



أما الأستاذ جاسم أبل فقد استعرض تجربة شركة المواسم للسياحة والحج والعمرة، مؤكدا بأن تجربة المواسم تعد ثمرة من ثمرات مؤتمر الإصلاح الأول بتحقيق الشراكة المجتمعية الدائمة مع كافة فئات المجتمع.



بعدها قام الأستاذ نواف الكوهجي نائب المدير التنفيذي للجنة الأعمال الخيرية بجمعية الإصلاح باستعراض نتائج الدراسة المجتمعية التي قامت بها لجنة الأعمال الخيرية بجمعية الإصلاح مؤخرا بإشراف أحد المراكز العلمية والبحثية الدولية المتخصصة، والتي استعرضت من خلالها حاجات المجتمع البحريني من المشروعات التنموية، مؤكدا أن الدراسة خرجت بمجموعة من التوصيات والمشروعات التي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير عمل القطاع الخيري بالجمعية وتنفيذها في المستقبل القريب.



كما استعرضت الأستاذة سلوى الكوهجي رئيسة الأعمال الخيرية بالقسم النسائي بجمعية الإصلاح مشروع الأسر المنتجة الذي استطاع التوسع بشكل كبير وحصد العديد من الجوائز على المستوى المحلي.







خ.ب/م.ح.



بنا 1245 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/28 - 50 : 03 PM