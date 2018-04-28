بحضور وزير تقنية الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي.. وزير الإعلام يشارك في افتتاح سوق الانتاج العربي تونس في 28 أبريل/ بنا / شارك سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في افتتاح السوق الإذاعية والتلفزيونية، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته التاسعة عشرة في الجمهورية التونسية، بحضور سعادة وزير تقنية الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي أنور معروف.



وقد قام سعادة وزير شؤون الإعلام بجولة في السوق، اطلع خلالها على الأجنحة الإعلامية وما تقدمه من مواد إذاعية وتلفزيونية تعكس التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع على مستوى الوطن العربي، كما استمع سعادته إلى شرح من القائمين على السوق حول طبيعة نشاط السوق وما تقدمه من خدمات وما تحتويه من مؤسسات إنتاجية مشاركة تمثل مختلف دول الوطن العربي.



وبهذه المناسبة، أبدى سعادة وزير شؤون الإعلام إعجابه بالمشاركة الكبيرة للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمؤسسات الإنتاجية الأخرى في هذه السوق، مشيداً بتطور المؤسسات الإنتاجية العربية وجودة ما تقدمه من خدمات تسهم في الارتقاء بالعمل الإعلامي العربي.



وأكد سعادته حرص وزارة شؤون الإعلام على المشاركة بفاعلية في مثل هذه التظاهرات الإعلامية العربية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مواكبة آخر التطورات في مجال الإعلام.



م.ح.



بنا 1225 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/28 - 28 : 03 PM