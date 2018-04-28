في ختام دورة تدريبية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية .. وكيل وزارة الإعلام: برامج متواصلة لإعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية والعربية المنامة في 28 ابريل / بنا / أعرب سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام، لدى تكريمه المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة شؤون الإعلام بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية خلال الفترة من 22-26 أبريل الجاري حول: (التحرير بلغة سمعية بصرية) في مركز التدريب الإعلامي بالوزارة، عن اعتزازه بالتعاون الإعلامي العربي في مجال التدريب، وتبادل الخبرات في مواكبة أحدث التطورات التقنية والمهنية في مجال الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني.



وأشار إلى حرص الوزارة بتوجيهات من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية والعربية، وتزويدها بالمهارات والمعارف المتقدمة في مختلف فنون الإعلام والاتصال.



وأكد مواصلة وزارة شؤون الإعلام تقديم برامجها ودوراتها المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والأكاديمية الوطنية والعربية والدولية، بما يرتقي بالقدرات المهنية والاحترافية للعاملين في مجالات الصحافة، إيمانًا بأن الاستثمار في الموارد البشرية ركيزة أساسية في خطط وسياسات التطوير الإعلامي.



وفي ختام الحفل، قام سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين في الدورة التدريبية من البحرين والإمارات وعُمان وفلسطين، وتسليم شهادات التقدير إلى المحاضر السيد فادي مطر، ومشرف الدورة السيد لؤي الحموي من اتحاد إذاعات الدول العربية، شاكرًا للجميع حسن تعاونهم في إنجاح هذا البرنامج التدريبي.





ع إ ح/و.ش



بنا 1200 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/28 - 05 : 03 PM