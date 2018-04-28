برعاية سمو رئيس الوزراء بمناسبة يوم الصحافة البحرينية...وزارة شؤون الاعلام تحتفي بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة بمشاركة 230 عملا صحفيا المنامة في 28 ابريل / بنا / تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تنظم وزارة شئون الإعلام وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية حفل تسليم "جائزة خليفة بن سلمان للصحافة" يوم الاربعاء المقبل الموافق 2 مايو 2018 وتكريم أفضل الأعمال الصحافية المتميزة بين أعمدة الرأي والتحقيقات والحوارات والصور الصحافية التي تقدمت للمشاركة في هذه الجائزة في نسختها الثالثة والتي تحظى بدعم واهتمام سمو رئيس الوزراء الموقر.



وكشف سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الاعلام بأن وزارة شؤون الاعلام انهت كافة الاستعدادات لتنظيم هذا الحفل الكبير الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر، معرباً عن تشريف وزارة الاعلام بأن تحمل الجائزة اسم غالٍ على الجميع وهو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الداعم للصحافة والصحافيين والذي يدرك جلياً أهمية الكلمة الحرة النزيهة ويولي الجسم الصحافي اهتماماً خاصاً ورعاية وتقدير.



منوهاً بأن وزارة شؤون الاعلام تحرص دائما على دعم وتشجيع كل ما يخدم الصحافة الوطنية من حيث الشكل والمحتوى، إدراكا منها لأهمية الكلمة والدور التنويري الذي تلعبه الصحافة واسهامات الصحفيين في توعية الرأي العام وتعزيز الإنجازات والمكتسبات الوطنية المحققة، في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه.



وأعرب سعادة وكيل وزارة شؤون الاعلام عن تقديره لمشاركة 230 عملاً صحافياً في هذه الجائزة في نسختها الثالثة، والمقدمة من الصحافيين والمؤسسات الصحافية بما يعكس الحراك الصحافي والإعلامي ويؤكد على حرص الصحفيين للمشاركة في هذه الجائزة التي فتحت المجال أمام الجميع للمشاركة فيها حيث يحق لكل مؤسسة صحافية أو صحافي يعمل في إحدى الصحف أو المجلات المحلية اليومية أو الأسبوعية أو الدورية التي تصدر في مملكة البحرين باللغتين العربية أو الإنجليزية وتكون أعماله منشورة خلال العام 2017 التقدم بأعماله لنيل إحدى الجوائز المقدمة للفئات التالية (فئة أفضل عمود رأي، فئة أفضل تحقيق صحافي، فئة أفضل حوار صحافي، فئة أفضل صورة صحافية) وقد اقفل باب الترشح للجائزة في 20 ابريل الماضي.



وبين السيد عبدالرحمن بحر بأن لجنة التحكيم التي تم اختيارها لهذه الجائزة في نسختها الثالثة تتكون من مجموعة من الصحفيين والاكاديميين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، حيث وضعت اللجنة الأسس والمعايير في اختيار الأعمال الفائزة، من خلال الالتزام بمبادئ الدقة والموضوعية والنزاهة والمصداقية في التعبير عن الرأي، وتعزيز المسيرة التنموية والحضارية المتواصلة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .



وأضاف سعادة وكيل وزارة شؤون الاعلام بأن الوزارة تسعد في النسخة الثالثة لهذه الجائزة باختيار إعلام المملكة العربية السعودية الشقيقة ضيف شرف لجائزة خليفة بن سلمان للصحافة، ومن المرتقب ان يشارك معنا في الاحتفال عدد من رؤساء تحرير الصحف السعودية والشخصيات الإعلامية والصحفية السعودية، مما يشكل تجسيدًا حقيقيًا لعمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.







خ.ب/و.ش



بنا 1158 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/28 - 17 : 03 PM