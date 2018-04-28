تمكين تفوز بجائزة أفضل مركز اتصال في الشرق الأوسط دبي في 28 ابريل / بنا / في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازاتها، فازت "تمكين" بجائزة أفضل مركز اتصال في الشرق الأوسط وذلك عن فئة المؤسسات الحكومية للعام 2018.



وتم الإعلان عن فوز "تمكين" بهذه الجائزة المرموقة خلال الحفل الذي أقيم في دبي بحضور أكثر من 200 شخصية رائدة في هذا القطاع من مختلف دول الشرق الأوسط.

وقال معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين": "نحن سعداء بفوز تمكين بهذه الجائزة التي تأتي تتويجًا لجهودنا المستمرة في تطوير أنظمتنا وخدماتنا بما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، إذ أننا نهدف من خلال مبادراتنا إلى تقديم الخدمات والحلول التي تدعم الأفراد والمؤسسات وتمكنهم من تجاوز التحديات التي تواجههم عبر مختلف مراحلهم التنموية ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في رسم المشهد الاقتصادي الوطني."



ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين": " نحن نؤمن بأن العملاء هم شركاء في النجاح، لذلك نحرص على الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بمبادراتنا وبرامجنا وكيفية تحسين خدماتنا وأنظمتنا بما يتلاءم مع احتياجاتهم المختلفة، وبناءً عليه، فإننا نركز على تطوير أنظمتنا الداخلية، ونبحث عن الحلول التقنية المبتكرة التي تعزز من كفاءة تقديم الخدمات لعملائنا الأعزاء."



وذكرت الأستاذة أمل جهاد مدير مركز الاتصال بإدارة خدمة العملاء في تمكين أن مركز الاتصال في تمكين شهد تزايدًا ملحوظًا في الاتصالات إذ تلقى المركز أكثر من 73 ألف اتصالا في 2017 مقارنة ب 57 ألف مكالمة في 2016 وبنسبة زيادة بلغت 27%.



الجدير بالذكر أن النظام الحالي الذي تستخدمه "تمكين" في مركز الاتصال الحصول على تقارير أداء دقيقة ومباشرة تساهم في تطوير أداء استشاري خدمة العملاء ورفع كفاءة أداء الخدمات لزيادة مستوى رضا العملاء.





خ.ب/و.ش



بنا 1137 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/04/28 - 42 : 02 PM