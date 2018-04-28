مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يدشن "منصة اعلان مملكة البحرين" المنامة في 28 أبريل / بنا / بحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام المستشار نبيل الحمر ونائب رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والتسامح بيتسي ماتيسون دشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي صباح اليوم "منصة اعلان مملكة البحرين".



وأكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة على أن "منصة إعلان مملكة البحرين" شكل حجر أساس لانطلاقة المركز الذي يحمل اليوم على عاتقه مهمة جليلة في أصولها وفروعها، لجعل العالم أكثر رحابة وسلاما.



وقال رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي خلال كلمته في حفل تدشين منصة "إعلان مملكة البحرين"، بأن الإعلان "يحمل في مضامينه أرقى سمات الإنسانية من وحي فكر وفلسفة ورؤى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه"، مضيفا بأنه يعتبر "شاهدا على ماضي وحاضر مملكتنا الغالية، إذ يعكس روح التعايش السلمي الحقيقي الذي كانت ولازالت تتوارثه الأجيال المتعاقبة منذ تأسيس الدولة على أيدي أجدادنا من آل خليفة الكرام."



وأشار الدكتور خالد انه منذ يومين فقط سجل ملك البلاد المفدى صفحة مضيئة في تاريخ التسامح والصفح والحكمة والإنسانية، منوها ان مثل هذه الخطوة في العفو والسماح تعد نبراسا نهتدي به لتعايشنا في المجتمع البحريني الفريد.



وذكر بأن تاريخ التسامح والتعايش في البحرين لم ينحصر في الجانب الديني والمذهبي فحسب، بل امتازت البحرين ايضا بقبولها وانفتاحها على الايديولوجيات الفكرية والاختلافات العرقية والثقافية، وسباقة في إرسائها لجهود مساواة المرأة بالرجل، والمناداة بكفالة الحقوق والحريات الانسانية، مشيرا بأن ذلك في وقت كانت فيه الدول والمجتمعات المتقدمة تعانق الأحادية الفكرية وتفرضها على واقعها وتضطهد مَن دونها، مناقضة بذلك كل مبادئ الإنسانية والحريات التي كانت تدعو لها.



وأضاف "كانت الاشتراكية والشيوعية ومؤيدوها في فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي من أصعب الايديولوجيات قدرة على التأقلم والتعايش في المجتمعات الغربية، حتى وصل الأمر إلى سن قوانين صارمة تجرم الاعتقاد بها، والعكس صحيح بالنسبة للبحرين التي نجدها كانت حاضنة لكل هذه الاختلافات بشتى فروعها وأقطابها، في جو ملؤه الاحترام والقبول والشراكة والمسؤولية الاخلاقية والاجتماعية تجاه الوطن والشعب."



من جانبها، أكدت سعادة السيدة بيتسي ماثيسون، نائب رئيس مجلس امناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بأن إطلاق الإعلان جاء بعد مشوار متميز من العمل الدؤوب، حيث يعتبر مشروع الإعلان هو ثاني مشروع بعد كرسي لملك حمد بن عيسى آل خليفة لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الأديان في جامعة لا سابينزا في روما الايطالية.



واوضحت ماثيسون في كلمتها بأن صاحب الجلالة قد أشرف بشكل شخصي على وضع نصوص ومبادئ إعلان مملكة البحرين، والتي تعكس في مضمونها عقلية فذة مليئة بالرحمة والعطف والحكمة، معربة عن بالغ شكرها وامتنانها بإقامة هذه المنصة، ومتمنية ان تكون هذه الانطلاقة في صالح خدمة مملكة البحرين.

وتضمن الحفل، الذي حضره عدد من المسؤولين وأعضاء من السلك الدبلوماسي والاعلاميين، عرضا لوثيقة الإعلان ومضامينها، وقد أعلن المركز عن اتاحة المنصة وعرض الوثيقة للتوقيع امام جمهور الزوار مستقبلاً.



يذكر بأن وثيقة "إعلان مملكة البحرين" تم إطلاقها في 11 سبتمبر الماضي 2017 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث قامت جمعية "هذه هي البحرين" بتنظيم الحفل الذي أقيم تحت رعاية ملك البلاد المفدى، وأناب جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب لحضور الحفل وإطلاق الوثيقة بالإضافة الى الإعلان عن إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.





ع إ ح/و.ش



بنا 1135 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/28 - 43 : 02 PM