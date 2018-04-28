"خدمة القرآن الكريم" و"بن فقيه" يباركان فوز الشيخ صلاح عمر بجائزة القارئ العالمي المنامة في 28 ابريل / بنا / باركت جمعية خدمة القرآن الكريم وشركة "بن فقيه" للاستثمار العقاري، الجهتان القائمات على لجائزة "بن فقيه للقرآن الكريم"، "اقرأ"، فوز الشيخ علي صلاح عمر بجائزة القارئ العالمي فرع القارئ المجود والمركز الأول في جميع المراحل الخمسة بمسابقة القارئ العالمي الدورة الثالثة لعام 2018، والتي أقيمت تحت رعاية جلالة الملك المفدى، بتنظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، وشارك فيها 9200 مشاركاً من 81 دولة".



وأشادت جمعية خدمة القرآن الكريم وشركة "بن فقيه" للاستثمار العقاري "بجهود الشيخ علي صلاح عمر باعتباره أحد المحكمين في مسابقة "بن فقيه" وأحد المشايخ المعروفين بحفظه المتقن للقرآن الكريم وإجادة التجويد وحسن الأداء كما أنه مرخص من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتحكيم القرآني".



من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة المنظمة لجائزة "بن فقيه" الشيخ خالد المالود أن "هذا الإنجاز المشرف من أحد أبناء مملكة البحرين في مجال القرآن الكريم يضاف إلى سجل الإنجازات الحافلة في المسابقات القرآنية المختلفة"، منوها "بجهود القارئ وما قام به من عمل مميز ومشرف يستحق عليه الإشادة والافتخار، حيث شرف مملكة البحرين ورفع اسمها عاليا في المحافل الاقليمية والدولية في مجال حفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته".



وثمن "الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى والحكومة الرشيدة في دعم كافة المسابقات المحلية والاقليمية والدولية للقرآن الكريم"، مشيدا "بالمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لكافة الجهود الوطنية والقرآنية التي يبذلها كافة العاملين بإدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية".





ع إ ح/و.ش



بنا 1121 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/28 - 24 : 02 PM