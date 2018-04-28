بلدية المحرق تبدأ غدا بإزالة المنشآت المخالفة في ساحلي الغوص والبسيتين المنامة في 28 ابريل / بنا / في إطار جهودها المشتركة مع مختلف الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة والقوانين، وإيماناً منها بأهمية الحفاظ على السواحل العامة، بدأت بلدية المحرق يوم غد الأحد حملة لإزالة المنشآت المخالفة "الكبائن" الواقعة على كل ٍ من ساحلي الغوص والبسيتين وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة محافظة المحرق والإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من الجهات ذات العلاقة.



وقالت البلدية في بيان صحفي أن وجود هذه المنشآت المخالفة على السواحل العامة يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة، ومن منطلق حرص البلدية على مصلحة المواطنين والمقيمين قامت بتشكيل فريقاً لهذا الغرض لتنفيذ حملات الإزالة بدءا من ساحلي الغوص والبسيتين وانطلاقاً لبقية السواحل وذلك بعدما قامت البلدية بإخطار المخالفين وإمهالهم مدة أسبوع للإزالة ولتعديل أوضاعهم.



وتأتي إزالة المنشآت المخالفة المشيدة على السواحل تنفيذاً لنصوص القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والذي جاء في المادة (4) من نفس القانون "ألا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون وفي حال حصول التعدي على ذلك تتم عملية الإزالة عن الطريق الإداري بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضي المصلحة العامة".



واهابت بلدية المحرق على أهمية اتباع المواطنين والمقيمين للقوانين والتشريعات المعمول بها، داعية الجمهور الكريم للإبلاغ عن المخالفات الإنشائية الواقعة بمختلف مناطق محافظة المحرق عبر هاتف رقم 17984027 أو عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي للبلدية أو عن طريق النظام الوطني الموحد لتلقي الشكاوى والاقتراحات "تواصل" 80008001.





ع إ ح/و.ش



بنا 1115 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/28 - 21 : 02 PM