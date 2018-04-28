الكوهجي: تمديد فترة عمل مركز الاتصال بسوق العمل حتى مساء الغد المنامة في 28 أبريل/ بنا / قررت هيئة تنظيم سوق العمل تمديد فترة عمل مركز الاتصال الخاص بالهيئة إلى الفترة المسائية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل لقطاع العمليات علي الكوهجي، أنه تقرر تمديد أوقات تقديم خدمات مركز الاتصال إلى العملاء حتى الساعة السابعة من مساءً يوم غد الاحد.



ولفت نائب الرئيس للعمليات، إلى أنَّ قرار تمديد أوقات العمل جاء تجاوبًا مع زيادة الطلب من العملاء على خدمات مركز الاتصال، وتنامي حجم العمليات التي تنجزها الهيئة والتي فاقت خلال العام الماضي 1.5 مليون معاملة منها860 ألف معاملة أساسية، كما أنه يأتي في إطار حرص الهيئة للتيسير والتسهيل على المواطنين والعملاء.

وفيما كان مركز الاتصال يعمل من السابعة والنصف صباحا الى الثالثة والنصف عصرا، يقدم المركز لعملائه خدمات الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الطلبات التي يتم تقديمها من خلال النظام الآلي أو الحضور الشخصي لأحد مراكز الخدمة المنتشرة في جميع محافظات المملكة.



وأوضح الكوهجي أن حجم الاتصالات الاستعلامية الإجمالية التي تلقاها مركز الاتصالات بهيئة تنظيم سوق العمل بلغ 54,009 اتصالات خلال الربع الاول من العام الجاري، وفيما يبلغ متوسط الاتصالات التي يتلقاها مركز الاتصالات بالهيئة 858 اتصالا يوميا، مبينا أن الاتصالات توزعت حسب فئة المتصل الى ما نسبته 82% منها قام به أصحاب الأعمال، فيما توزعت النسبة الباقية بين العمال وفئات أخرى.



وشدد الكوهجي على أن هيئة تنظيم سوق العمل حريصة كل الحرص على مراجعة واستحداث أي خطوات من شأنها أن تصب في إطار التسهيل على العملاء والمراجعين بما يسهم في تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يسهم في انتعاش سوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ودعا نائب الرئيس للعمليات، كافة العملاء من مواطنين وأصحاب الشركات والعمالة الوافدة إلى الاستفادة من هذه الخدمات والمميزات التي تتيحها الهيئة لكافة المراجعين.



يشار إلى أن خطوة تمديد أوقات العمل جاءت استكمالاً لمجموعة من الخطوات التي اتخذتها الهيئة في السنوات الماضية والتي تهدف جميعها إلى تسهيل الإجراءات وتقليص فترات الانتظار، ومنها افتتاح مجموعة من الفروع في محافظات المملكة والمختلفة وتقديم مجموعة من الخدمات من خلال مكاتب البريد.



وجدير بالذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل تقدم خدماتها حاليًا من خلال مقرها الرئيسي على مدى 5 أيام عمل(الأحد – الخميس) من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 7 مساءً في كل من المقر الرئيسي، ميناء سلمان، وفروع الرفاع ومدينة عيسى والمحرق ومركز سترة الصناعية، أما الخدمات التي يتم تقديمها يوم السبت فتكون مقدمة من خلال فروع الهيئة في الرفاع ومدينة عيسى والمحرق من الساعة 7:30 صباحا ولغاية 7 مساءً.



ن.ع/و.ش



بنا 1055 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/28 - 00 : 02 PM