دراسة بجامعة البحرين تدعو لوضع دليل للتوصيف النفسي لطبيعة المهن المنامة في 28 ابريل / بنا / دعت دراسة علمية في جامعة البحرين إلى وضع دليل شامل يجمع التوصيف المهني والتوصيف النفسي لطبيعة المهن في المملكة، وذلك لتسهيل عملية اختيار الأفراد في المقابلات الوظيفية.



ووجدت الدراسة، التي أعدتها الطالبة في برنامج ماجستير الإرشاد النفسي في كلية الآداب بالجامعة عهود عبدالحميد طالب، أن أكثر المحددات الشخصية التي تؤثر في طبيعة المهن هي الانبساط، ، والصرامة، والاتزان.





كما وجدت أن أكثر المحددات الانفعالية التي تؤثر في طبيعة المهن، هي: القبول، والعاطفة، والغضب، والراحة النفسية. ووسمت الأطروحة، التي جاءت استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في علم النفس الإرشادي، بعنوان: المحددات الشخصية والانفعالية المرتبطة بطبيعة المهن، لدى عينة من الأفراد في مملكة البحرين.



وناقشت لجنة امتحان الباحثة عهود طالب مؤخراً، وتكونت اللجنة من: أستاذ علم النفس المشارك في كلية الآداب بجامعة البحرين الدكتور محمد حسن المطوع مشرفاً، وأستاذ علم النفس في قسم الصحة النفسية بجامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور أشرف عبدالغني ممتحناً خارجياً، وأستاذ علم النفس المشارك في جامعة البحرين الدكتور توفيق عبدالمنعم. ممتحناً داخلياً



وانتهت الأطروحة إلى أهمية إشراك علماء النفس في عملية تصنيف الوظائف في مملكة البحرين جنباً الى جنب مع مسؤولي الموارد البشرية.



وقالت الباحثة عهود طالب: "إن أهمية هذه الدراسة تظهر في تسهيل عملية اختيار الأفراد في المقابلات الوظيفية، كما أنها تساعد العاملين في مجال تصنيف طبيعة المهن في مملكة البحرين، مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية".



وهدفت الدراسة إلى تعرف أهم المحددات الشخصية والانفعالية المرتبطة بطبيعة المهن، كما هدفت إلى التحقق من وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين المحددات الشخصية والمحددات الانفعالية وطبيعة المهن، والكشف عما إذا كان هنالك تباين بين المحددات الشخصية والانفعالية وطبيعة المهن لدى الأفراد في مملكة البحرين، والتحقق أيضاً من وجود تباين بين المحددات الشخصية والانفعالية وفقاً لمتغير الجنس، وطبيعة المهن.







خ.ب/و.ش



بنا 0833 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/28 - 37 : 11 AM