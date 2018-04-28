مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان ترحب بأمر جلالة الملك تخفيف عقوبة الإعدام لأربعة محكومين المنامة في 28 ابريل / بنا / رحبت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الانسانية بيربل كوفلر بالأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتخفيف عقوبة الإعدام لأربعة محكومين في قضية إرهابية إلى السجن المؤبد والتي أقرتها محكمة التمييز.



من جانبه، أعرب سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين في برلين عن تقديره لموقف مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان، مؤكدًا في الوقت ذاته على استقلالية وشفافية ونزاهة القضاء في البحرين.





ع إ ح/و.ش



بنا 0825 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/28 - 46 : 11 AM