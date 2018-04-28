نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: البحرين بقيادة جلالة الملك حريصة على صون إرثها الثقافي والاجتماعي الزاخر المنامة في 28 أبريل/ بنا / أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حريصة على صون إرثها الثقافي والاجتماعي الذي يزخر بقيم الخير والبر والإحسان.



وأضاف معاليه لدى استقباله وفدًا من جمعية المحرق الخيرية يتقدمهم السيد صلاح بوحسن رئيس الجمعية، أن العمل الخيري والتطوعي الفاعل هو مما عُرف به أهل البحرين، لافتًا إلى أن هذه العادات الحميدة تنشر الخير والفضيلة في الأوطان، وتؤسس لمجتمع مترابط معطاء يضطلع بدور أخلاقي نبيل.



وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها الجمعيات الخيرية في البحرين، ومنها جمعية المحرق الخيرية، في الحث على الفضيلة والتشجيع على الخير وإطلاق المشروعات الخيرية.



واستمع إلى شرح موجز عن نشاط وأعمال جمعية المحرق الخيرية ومشروعاتها المتنوعة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.



ومن جانبه، أعرب رئيس جمعية المحرق الخيرية عن شكره العميق لمعالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة على اللقاء، مؤكدًا أن الجمعيات الخيرية في البحرين تعتز وتفخر بما تحظى به من دعم سخي ورعاية كريمة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والجهات الحكومية، ومنها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



ن.ع/و.ش



بنا 0804 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/28 - 34 : 11 AM