وزير شؤون الكهرباء والماء يرحب بالتعاون مع شركة Logic Point المنامة في 28 ابريل / بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه وفداً من شركة Logic Point يتقدمهم Nazir Ahmed رئيس الشركة وعدد من المسؤولين، وبحضور المهندس محمد عبدالرحيم الصادقي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الادارية والمالية بهيئة الكهرباء والماء، وهي شركة رائدة في مجال التدريب على الأنظمة المالية، وخاصة نظام SAP حيث أبدوا رغبتهم في انشاء مركز للتدريب على نظام SAP في المملكة.



ورحب الوزير بالحضور واستمع منهم إلى آخر الأنشطة للشركة في البحرين ودول المنطقة، ورحب الوزير بتأسيس علاقة تعاون مع شركة logic Point حسب الفرص المتاحة في مجالات تدريب الموظفين والمختصين على الأنظمة المالية.



وفي ختام اللقاء تقدم الحضور بجزيل شكرهم وتقديرهم إلى الوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الدكتور احمد هاشم مستشار الوزير.





ع إ ح/و.ش



بنا 0801 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/28 - 33 : 11 AM