رئيس ديوان الخدمة المدنية يبحث مع وزير الأشغال سرعة انجاز الهيكل التنظيمي المنامة في 28 أبريل/ بنا / استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، حيث تم التباحث ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وسرعة إنجازه، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات في مجال الموارد البشرية.



وأكد السيد أحمد بن زايد الزايد خلال لقائه المهندس عصام بن عبدالله خلف على توافق ديوان الخدمة المدنية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على الهيكل التنظيمي للوزارة، الذي سوف ينعكس على مستوى الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة.



بدوره أشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية من جهود متميزة في سبيل الارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين مستوى الكوادر الوطنية والحفاظ على الكفاءات البحرينية.







ن.ع/و.ش



بنا 0739 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/28 - 37 : 11 AM