وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لبحث سحب قواتها من شبه الجزيرة الكورية واشنطن في 28 أبريل/ بنا / قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تبحث مع الحلفاء وكوريا الشمالية سحب قواتها من شبه الجزيرة الكورية، في إطار مفاوضات معاهدة السلام.



وأضاف ماتيس بحسب "روسيا اليوم" : "ستكون مسألة انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية بين القضايا التي سنناقشها خلال المفاوضات مع حلفائنا وبالطبع مع كوريا الشمالية".



وأعرب ماتيس عن تفاؤله بحل الأزمة الكورية، وقال: "ليس لدي كرة بلورية سحرية للتبصير، ولكننا متفائلون الآن لأن هناك فرصة لم تكن موجودة منذ 1950".



وبشأن احتمال إبرام معاهدة السلام بين الكوريتين، حذر ماتيس من طرح شروط مسبقة، قال: "أعتقد أن علينا الآن متابعة تطور الأحداث والتفاوض وعدم محاولة طرح شروط مسبقة أو بناء افتراضات حول كيفية حدوث ذلك، هذا العمل متروك حاليا للدبلوماسيين".



يذكر أن القوات الأمريكية موجودة على أراضي كوريا الجنوبية منذ خمسينات القرن الماضي وانتهاء الحرب الكورية، ويبلغ تعدادها حاليا 28.500 فرد يتمركزون جنوبي البلاد.





و.ش



بنا 0735 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/28 - 30 : 11 AM