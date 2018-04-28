الكوريتان تتفقان على تحويل الحدود البحرية الغربية المتوترة إلى منطقة صيد آمنة سيؤول في 28 أبريل/ بنا / اتفق زعيما كوريا الجنوبية والشمالية على إقامة منطقة سلام وتعاون على حدودهما البحرية الغربية المتنازع عليها، وهي خطوة قد تحول دون وقوع اشتباكات في المستقبل.



وكان خط ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليه، والذي تعترف به سيئول، مسرحا لاثنين من الاشتباكات البحرية المميتة بين الكوريتين منذ عام 1999، وفق ما ذكرت وكالة الانباء "يونهاب".



وعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون امس قمة تاريخية في قرية بانمونجوم الحدودية واتفقا على تحويل المنطقة إلى منطقة خاصة يمكن أن تستخدم بصورة آمنة من كلا الجانبين.



ويمكن للاتفاقية أيضا أن تسمح للصيادين من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بتشغيل مراكبهم في المنطقة مع السماح للسلطات البحرية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الصيد الصيني غير القانوني.



وأشاد المواطنون الكوريون الجنوبيون في جزيرة يونبيونغ جنوب الحدود البحرية الغربية بالاتفاقية.

وقال بارك تاي وون المسؤول عن قضايا الصيد في الجزيرة "سيكون مثل حلم اذا استطعنا الابحار على طول الخط الحدودي الشمالي ونعمل بحرية دون خطر اثارة عمل عسكري." وخط هو الحد الشمالي يمثل الحدود في البحر الغربي.





و.ش



بنا 0707 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/28 - 10 : 10 AM