استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بجروح جراء اصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خان يونس في 28 أبريل/ بنا / استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم السبت متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء اصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة امس.



وأصيب الطفل عزام هلال عويضة 14 عاماً برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الفاصل شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، ونقل على إثرها إلى المستشفى الأوروبي وحالته خطيرة جداً واعلن عن استشهاده صباح اليوم.



وكان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا أمس في الجمعة الخامسة لمسيرة العودة، وباستشهاد الطفل عويضة ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة في الثلاثين من مارس الماضي إلى 44 شهيداً.





و.ش



بنا 0659 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/28 - 02 : 10 AM