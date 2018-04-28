أردوغان يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 يونيو المقبل أنقرة في 28 أبريل/ بنا / وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وثيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 24 يونيو المقبل.

ونشر أردوغان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بحسب وكالة الانباء "الاناضول" صورة له وهو يُوقّع وثيقة ترشحه ويقدمها لنائبي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، مصطفى إلي طاش، ومحمد موش.



ومن المنتظر أن يبدأ أردوغان حملته الانتخابية اليوم السبت، من مدينة إزمير غربي البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "الاناضول".



وكانت الجمعية العامة للبرلمان التركي أقرّت مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل.



ونظمت تركيا في أبريل 2017 استفتاء شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.



و.ش



بنا 0606 جمت 28/04/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/04/28 - 13 : 09 AM